Im Norden stehen die Zeichen auf Winter

Zunächst versieht jedoch noch die Sonne ihren Dienst am Himmel über Südtirol. Sowohl der Montag als auch der Dienstag verheißen schönes Wetter mit lediglich ein paar vorüberziehenden Wolkenfeldern. Im Norden des Landes sind am Montagabend erste Schneeschauer möglich, die dann aber wieder abklingen.Auch am Mittwoch bleibt es Prognosen zufolge im Süden weiterhin sonnig, während an der Grenze zu Nordtirol ein paar Schneeflocken fallen können.Am Donnerstag werden die Niederschläge dann intensiver. Es wird trüb und im Norden sind laut Florian Schmalzl von Florians Wetterseite bis zum Sonntag durchaus größere Schneemengen zu erwarten.„Durchschnittlich sieht es nach einem halben Meter aus, manche Modelle berechnen aber auch deutlich größere Schneemengen! Tiefwinterlich wird es unter anderem in Langtaufers, Schnals, im Brennergebiet, im Ahrntal, im hinteren Antholzer- und Gsiesertal. Wie groß die Schneemengen in diesen Tälern ausfallen und ob z. B. auch die südlicheren und tiefergelegenen Orte, wie Sterzing, Mals und Bruneck nennenswerte Mengen abbekommen, ist noch unsicher“, schreibt der Hobbymeteorologe.Im Süden sieht die Lage derweil etwas anders aus. Dort können zwar auch einzelne Regen- und Schneeschauer durchziehen, großteils sollte es aber trocken bleiben.