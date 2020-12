Im Schnee von Fahrbahn abgekommen – Verkehrsunfall in Mühlbach

In Mühlbach war am Samstagabend ein Pkw zwischen den beiden Tunnels der Umfahrung von der Schneefahrbahn abgekommen und dabei an die Tunnelwand gekracht.Einer der 2 Passagiere musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden, wurde zum Glück aber nur leicht verletzt. Der Mann wurde in das Krankenhaus von Brixen gebracht. Die zweite Person blieb unverletzt.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Mühlbach und Schabs und der Notarzt des Weißen Kreuzes.Die Carabinieri ermitteln zum Unfallhergang.

