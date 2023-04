Im Wert von 80.000 Euro: Cannabisplantage ausgeforscht

Drogensuchhunde erschnüffelten einen Teil der Drogen in einer Garage eines Mehrfamilienhauses in der Brennerstraße Trient: In einer Kiste fanden die Ermittler mehrere schwarze Plastiktüten und Gläser mit Marihuana und Haschisch.In der Folge führten die Finanzbeamten auch in der Wohnung in Caldonazzo, wo der 34-Jährige lebt, eine Durchsuchung durch, und anschließend in einer weiteren Wohnung in Povo, wo sie die Gewächshäuser mit 110 Cannabispflanzen entdeckten, die am Anfang ihrer Blütezeit standen.Die Gewächshäuser waren mit Ventilatoren, UV-Lampen und einem Aktivkohleabzugssystem ausgestattet, um die Ausbreitung des typischen Cannabisgeruchs zu verhindern. Beim Verkauf hätten die Drogen über 80.000 Euro eingebracht.