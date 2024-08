Immer mehr Menschen werden Opfer von online Betrug – das rät die Polizei

Die gängigsten Maschen

Das rät die Polizei

Um insgesamt 114 Millionen Euro wurden die Italienerinnen und Italiener in diesem Jahr bereits betrogen, was mit einem Zuwachs von rund 70 Prozent mehr als doppelt so viel ist wie im Jahr zuvor.Die Maschen der Trickbetrüger sind dabei unterschiedlich, die Prinzipien dahinter jedoch immer gleich: Sie gewinnen das Vertrauen der Opfer und überzeugen diese, einen Betrag zu überweisen oder ihre Daten preisgeben, um sich selbst oder andere aus einer misslichen Lage zu befreien; oder die Scharlatane locken mit viel zu niedrigen Preise bei Verkaufsanzeigen, heißt es in einer Aussendung der Quästur So geben sich die Übeltäter häufig als vermeintliche Bankangestellte oder Polizeibeamte aus und informieren das Opfer per Telefon über einen angeblich unerlaubten Zugriff auf sein Bankkonto. Durch diesen Vorwand versuchen die Betrüger, das Opfer davon zu überzeugen, Geld auf ein anderes, angeblich „sicheres“ Konto zu überweisen.Auch die Masche der vermeintlichen Familienangehörigen sei bei Betrügern beliebt: Die Scharlatane geben sich dabei als Familienangehörige des Opfers aus, die ihr Smartphone oder ihre Dokumente verloren haben. Das Opfer wird daraufhin aufgefordert, Geld zu überweisen, um für den Verlust aufzukommen.Um die Bevölkerung für die steigende Gefahr des Betrugs im Netz zu sensibilisieren, gibt die Polizei in einer Aussendung Tipps:−Man solle in solchen Fällen nicht auf Links in E-Mails oder Nachrichten klicken, sondern sich über einen gängige Suchmaschine mit der offiziellen Seite verbinden− Man solle sich ins Gedächtnis rufen: Kein Polizist, Bank- oder Postangestellter würde jemals um sensible Daten, wie die Zugangsdaten zum online Banking, oder um Überweisungen bitten−Im Zweifelsfall, solle man sich stets an den offiziellen Kundenservice wenden−Bei „zu verlockenden“ Angeboten skeptisch werden und sich vorab über vorhandene Bewertungen über den Verkäufer informieren