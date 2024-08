Immer wieder Brände in Prad: Jetzt bittet der Bürgermeister seine Bürger um Hilfe

Der Bürgermeister von Prad, Rafael Alber. - Foto: © lie

Bürger und Bürgerinnen sollen helfen

„Die Sicherheit des Dorfes und deren Bevölkerung hat für uns absolute Priorität“, schreibt der Bürgermeister in einer Aussendung.„Verständlicherweise werden von Seiten der Bürger Ängste geäußert. Einzelne glauben, dass nichts oder nur wenig zur Sicherheit unternommen wird. Hierzu möchten wir Euch versichern, dass Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden und dass daran gearbeitet wird. Um die Ermittlungen jedoch nicht zu beeinflussen, werden die Maßnahmen so gut wie möglich verdeckt gehalten.“Um den Bränden in Prad ein Ende zu setzen, bittet die Gemeindeverwaltung jeden Einzelnen um Unterstützung.„Falls Beobachtungen gemacht werden, welche im Zusammenhang mit den Bränden stehen könnten, bitten wir die gesamte Bevölkerung, diese direkt bei der 112, telefonisch unter 0473 73 75 00, oder direkt vor Ort in der Carabinieri Station zu melden. Anonyme Meldungen sind ebenfalls möglich“, so die Gemeindeverwaltung.Sie dankt allen Feuerwehren für ihren unermüdlichen Einsatz und bittet die Bevölkerung um Verständnis, dass nicht alles preisgegeben wird. Gleichzeitig versichert sie, dass von Seiten aller zuständigen Behörden auf Hochtouren gearbeitet wird.