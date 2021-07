Impfen ohne Vormerkung – Freier Zugang zum Piks

Die derzeit stark kursierende Deltavariante mit steigenden Zahlen im In- und Ausland hat es gezeigt: Corona ist noch lange nicht vorbei und nur, wenn möglichst viele Menschen geimpft sind, kann man den kommenden Wochen und Monaten mit etwas Gelassenheit entgegensehen.Für Gesundheitslandesrat Thomas Widmann ist es wichtig, dass der Zugang zur Impfung einfach und unbürokratisch möglich ist: „Wir haben gesehen, dass viele Menschen es schätzen, wenn sie sich nicht vormerken müssen und direkt zum Impfzentrum kommen können. In diesen Tagen stellt der Südtiroler Sanitätsbetrieb deshalb die Impforganisation in vielen Impfzentren um und organisiert Impfungen ohne Vormerkung.“So ist am Montag, 26. Juli, das Impfzentrum in der Messe Bozen für alle ohne Vormerkung geöffnet, von 8.00 bis 13.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr.Dieser „Open Vax Day“ wird auch an den kommenden Montagen wiederholt.Zusätzlich finden in den Gesundheitsbezirken vor Ort folgende „Open Vax Days“ statt:Verimpft werden die Impfstoffe von Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson.Die jeweilige Zweitdosis (im Falle von Johnson & Johnson nicht erforderlich) wird 3 Wochen später am gleichen Ort verabreicht.Generaldirektor Florian Zerzer ruft weiterhin zur Impfung auf: „Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen und helfen Sie uns mit, diese Pandemie effektiv zu bekämpfen und endlich aus dieser Krise herauszukommen!“Neben diesen „Open Vax Days“ gibt es weiterhin Impfangebote in allen Bezirken mit Vormerkung.Diesbezüglich teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit, dass aufgrund von Anpassungsarbeiten die Online-Vormerkung ausgesetzt wurde.Impf-Termine können telefonisch von Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkungsstelle unter 0471 100999 oder 0472 973 850 vorgemerkt werden.

