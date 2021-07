Impfung ohne Vormerkung in Bruneck

Geimpft wird im Michael-Pacher-Haus in Bruneck:- Am Montag (12. Juli) von 13:00 bis 17:30 UhrImpfstoff Moderna- Am Dienstag (13. Juli) von 08:30 bis 12:00 und von 13:30 bis 17:30 UhrImpfstoff Biontech/Pfizer- Am Donnerstag (15. Juli) von 08:30 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:30 UhrImpfstoff Biontech/Pfizer- Am Freitag (16. Juli) von 08:30 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:30 UhrImpfstoff AstraZeneca

sabes/stol