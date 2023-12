Wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtet, soll er einen Stromschlag erlitten haben.D'Angeli, der vor einigen Tagen mit einem Camper in der Basilikata angekommen war, war ein begeisterter Sportkletterer. Am Freitagabend hatte er sein Wohnmobil verlassen und galt seitdem als vermisst.Nach der Unterbrechung des Stromflusses einer Windturbine in Contrada Serra, etwa 2 Kilometer von Campomaggiore entfernt, wurde seine Leiche dort entdeckt.Die Carabinieri haben die Erhebungen aufgenommen.