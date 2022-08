In einer Nacht 10 Garagen aufgebrochen, ein Auto und ein Rad gestohlen

Bürgermeister Paul Romen - Foto: © br

Passiert ist alles in einer einzigen Nacht: „Es war von Dienstag auf Mittwoch“, sagt der Bürgermeister von Jenesien, Paul Romen, zu STOL.Tatort war die Zufahrtsstraße zum Ortszentrum. Mindestens 10 Garagentore seien aufgebrochen worden. „In einer Garage wurden ein Auto und ein Rad gestohlen, beides wurde später in Bozen gefunden.“An eine solche Einbruchsserie könne er sich in den vergangenen Jahren in Jenesien nicht erinnern, so Romen. „Die Bevölkerung ist nun verständlicherweise beunruhigt.“ Die Carabinieri ermitteln. Zudem komme es heute zwischen den Ordnungshütern und ihm zu einem Treffen, in dem die Sachlage und die neuesten Erkenntnisse erörtert werden sollen.Er hoffe nicht, so Romen, dass die Nähe zur Stadt Bozen dazu führe, dass solche Einbrüche in Zukunft zur Regel werden.Erst vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass in Morter in Latsch im Vinschgau, innerhalb weniger Wochen 4 Autos gestohlen wurden ( hier lesen Sie mehr dazu ).„Ich hoffe“, so Romen, „dass es sich nicht um organisierte Banden handelt, die durch das Land ziehen“, so der Bürgermeister zu STOL.