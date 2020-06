In Sand in Taufers gehen die Einbrecher um

Einbrecher ruhen auch in Corona-Zeiten nicht. Diese Erfahrung musste man am vergangenen Wochenende in Sand in Taufers machen. Die Beute, welche die bislang Unbekannten gemachten haben, ist nicht allzu groß; größer sind die Sachschäden, die sie angerichtet haben.