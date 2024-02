In Südtirol Einbrüche begangen – südlich von Rom verhaftet

Verfolgungsjagd endete bei Autobahnausfahrt

Diebesgut aus Südtirol

Vergangene Woche wurden die Beamten der Straßenpolizei von Frosinone auf der Autobahn A1 auf der Höhe der Raststätte „La Macchia“ auf ein Fahrzeug vom Typ Opel Mokka aufmerksam, in dem 3 Männer saßen. Der Lenker hatte beim Anblick des Streifenwagens nämlich plötzlich die Geschwindigkeit erhöht – damit soll er auch eine Gefahr im Verkehr dargestellt haben, heißt es seitens der Polizei.Die Polizisten nahmen die Verfolgung des Fahrzeugs auf- diese endete bereits nach rund 6 Kilometern an der Autobahnausfahrt Ferentino. Dort sollen die 3 Verdächtigen den Pkw verlassen und die Flucht zu Fuß fortgesetzt haben.2 der 3 Männer konnten die Beamten sofort überwältigen und festnehmen. Indes halfen die Einsatzkräfte der angerückten Feuerwehr bei der Suche des dritten Flüchtigen. Die Dunkelheit war bereits angebrochen, sodass die Feuerwehrleute die umliegenden Feld- und Sträucherlandschaft zu beleuchten. Schließlich konnten die Beamten der Staatspolizei auch den dritten Mann dingfest machen.Bei der Personendurchsuchung fanden die Beamten neben Einbruchswerkzeug auch rund 29.000 Euro Bargeld sowie eine gestohlene Uhr bei den 3 Männern. Nach genaueren Untersuchungen konnten die Polizisten auch die rechtmäßigen Eigentümer des Diebesguts ausfindig machen: es handelt sich dabei um Südtiroler, die in den vergangenen Wochen Opfer von Einbrüchen geworden waren.Die Rechtmäßigkeit der Verhaftung der 3 Männer wurde bereits bestätigt – sie befinden sich derzeit im Gefängnis von Frosinone in Untersuchungshaft.