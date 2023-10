Initiative: Jugendliche im Nein bestärken

Foto: © Ivan Brentegani

Der Dienstagvormittag stand ganz im Zeichen der Jugend: im Hangarder Finanzwache Südtirol begrüßten Landeskommandant Oberst Giuseppe Dinoi und der Regierungskommissär Vito Cusumano die über 160 Schüler und Schülerinnen zur Auftaktveranstaltung „Ich bin stark, ich lebe legal und sicher“.Gemeinsam mit verschiedenen Experten der Finanzpolizei und Vertretern von zahlreichen Verbänden und Organisationen sowie dem Südtiroler Sanitätsbetrieb wurden die Schüler aus Sand in Taufers auf die Gefahren im Alltag sensibilisiert.Das Spektrum reichte von legalen und illegalen Suchtmitteln über Cybermobbing und Betrug im Web bis hin zu Regelverstößen in der Freizeit. Ziel der von der Autonomen Provinz Bozen mit Landesrat Philipp Achammer unterstützten Initiative ist es die Jugendlichen über Zusammenhänge aufzuklären und in ihrem Sein zu bestärken. Ganz nach dem Motto „ICH BIN STARK! Ich sage NEIN, alles was mir schaden kann, lass ich einfach sein.“