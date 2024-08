Innichen: 2 Personen ermordet – Täter will sich selbst erschießen – Lebensgefährlich verletzt

Foto: © Weißes Kreuz

Wie STOL bereits berichtet hat, wurde in Innichen in gegen Mitternacht in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eine Bluttat verübt. Dabei wurde einer rund 50 Jahre alte Frau erschossen (Hier lesen Sie mehr dazu). Ersten Informationen zufolge geht man davon aus, dass der Täter, rund 50 Jahre alt, das Gewehr seines Vaters, eines ehemaligen Jagdaufsehers, entwendet hat, um dann die Frau zu töten.Der Täter hatte sich daraufhin in einem Haus in der St. Korbinian-Straße verschanzt, wo er mit seinem rund 90-jährigen pflegebedürftigen Vater lebt.Diese Wohnung soll wurde gegen 11 Uhr von den Spezialeinheiten GIS der Polizei und der Carabinieri gestürmt. Für die Erstürmung der Wohnung wurden Sprengladungen an der Wohnungstür befestigt.Als die Einsatzkräfte die Wohnung betraten, hat der mutmaßliche Täter seine Pistole gegen sich selbst gerichtet und schoss sich in den Hals. Er hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Sein Zustand wird als äußerst kritisch bewertet.In derselben Wohnung fanden die Einsatzkräfte auch die Leiche des 90-jährigen Vaters des mutmaßlichen Täters.Die Identität der ermordeten Frau ist bislang noch nicht geklärt.