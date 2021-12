Innichen: Abfälle illegal entsorgt – 3 Anzeigen

Die Carabinieri von Innichen entdeckten kürzlich ein Grundstück, wo illegal Müll entsorgt wird. Wie die Ordnungshüter in einer Presseaussendung am Donnerstag mitteilen, soll der Eigentürmer des in der Nähe der Hauptstraße gelegenen landwirtschaftlichen Grundstücks unbefugt große Mengen an Bauschutt, Erdaushub und Holzabfall gelagert haben.Das Material soll von Mitarbeitern zweier Bauunternehmen, eines aus Sand in Taufers, eines aus Innichen, dort hingebracht worden sein. Die Ordnungshüter beschlagnahmten das Grundstück.Gegen den Besitzer, einen 30-jährigen Hotelier aus dem Pustertal, sowie gegen die beiden Bauunternehmer – einen 49-Jährigen aus Sand in Taufers und einen 80-Jährigen aus Innichen – wurde Anzeige bei Staatsanwaltschaft erstattet.

