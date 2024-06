Innichen: Carabinieri klären ältere Personen über Betrugsmaschen auf

Verkleidete Überbringer von falschen Neuigkeiten

Ältere Menschen häufig Opfer von Betrugsmaschen

Mit Unterstützung der Mitglieder des Verbands der pensionierten Carabinieri von Winnebach erläuterte er die Betrugsmaschen, die von einer speziellen Gruppe von Kriminellen angewandt werden, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.Das Treffen, das mit einer kleinen Zwischenmahlzeit endete, war auch nützlich, um das angestrebte Vertrauensverhältnis zwischen den Behörden und dem einzelnen Bürger aufzubauen, der manchmal zu verlegen oder beschämt ist, um den Betrug anzuzeigen. Viele konkrete Beispiele wurden behandelt, vom „Kautionsbetrug“ bis zum „Gasleck“, vom “Unfall eines nahen Verwandten oder eines Familienfreundes“ bis zum klassischen „Es gibt Post für Sie“.„Sie klingeln an der Haustür – sagt der Kommandant – und geben sich, verkleidet, als Mitarbeiter aller möglichen Gewerbe aus, um ein schwerwiegendes Problem zu lösen...“, „...aber was sich sicher nicht ändert – fährt er fort – ist das gewählte Opfer: eine ältere Person, die normalerweise allein zu Hause ist, bereitwillig auch gegenüber Unbekannten, die von geschickt dargestellten falschen Neuigkeiten angezogen wird“.Diese Gelegenheit war nützlich, um Ratschläge zu geben und vor den Methoden zu warnen, durch die diese Kriminellen häufig ältere Menschen betrügen. Die bereits an anderen Orten stattgefundenen Treffen werden im ganzen Hochpustertal von den zahlreichen Carabinieri-Stationen der Kompanie Innichen fortgesetzt, welche sich täglich und leise für die Sicherheit der Gemeinschaft und der schwächeren Bevölkerungsgruppen engagieren.