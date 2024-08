Innichen: Eine Person ermordet – Suche nach Täter läuft – Häuser nicht verlassen

„Nicht die Häuser verlassen“

Es war gegen Mitternacht, als die Bluttat geschehen sein soll. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus soll eine Frau ermordet worden sein. Es könnte auch ein weiteres Opfer geben, das ist aber noch nicht bestätigt.Derzeit läuft die Suche nach dem Täter. Dafür ist auch eine Spezialeinheit der Polizei vor Ort eingetroffen.Die Bevölkerung ist aufgefordert, in den Häusern zu bleiben. „Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit soll die Bevölkerung die Häuser nicht verlassen, bis weitere Informationen vorliegen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.