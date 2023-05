121 Personen, 56 Fahrzeuge und mehrere Spielhallen wurden in den vergangenen Tagen in der Passerstadt unter die Lupe genommen.Die Kontrollen der Staatspolizei in Zusammenarbeit mit der Mailänder Sonderheit für Prävention „Lombardei“ konzentrierten sich unter anderem auf den Bahnhofsbereich sowie auf die 4. Novemberstraße und auf den Eingangsbereich der MeBo.Im Rahmen der Kontrollen wurden 2 Verkehrsverstöße festgestellt.