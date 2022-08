Intensive Polizeikontrollen am Feiertagswochenende

Die Staatspolizei hatte am vergangenen Feiertagswochenende alle Hände voll zu tun. Im ganzen waren Streifen unterwegs und führten intensive Kontrollen durch.Seit vergangenem Donnerstag wurden so 1512 Personen, 613 Fahrzeuge und 68 Züge kontrolliert. Dabei wurden 3 Personen festgenommen und 18 weitere unter anderem wegen Einbruchs angezeigt.Am Brenner haben die Ermittler einen Mann aus dem Ausland festgenommen, gegen den ein Vollstreckungsbefehl vorlag.Zudem haben die Polizisten landesweit 163 Verkehrsstrafen ausgestellt und 11 Führerscheine entzogen. Ein Fahrzeug wurde von den Beamten beschlagnahmt.In Bozen kontrollierte die Staatspolizei 8 öffentliche Lokale; in einem Fall wurde Anzeige wegen Ausschanks von Alkohol an Minderjährige erstattet.Um gegen illegalen Drogenhandel vorzugehen, hat die Polizei auch Kontrollen in Zivil durchgeführt.