Intensive Verkehrskontrollen der Staatspolizei am Wochenende

Die Verkehrskontrollen am vergangenen Sonntag umfassten die beliebtesten Berg- und Passstraßen der Provinzen Bozen, Trient, Belluno und Sondrio. Der Schwerpunkt lag dabei vor allem auf der Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen und der Verhinderung von gefährlichem Fahrverhalten.In Südtirol kontrollierten die Staatspolizisten 20 Pässe bzw. Ortschaften (Mendelpass, Valparolapass, Staller Sattel, Campolongopass, Gemärkpass, Sellajoch, Grödnerjoch, Timmelsjoch, Kreuzbergpass, Gampenpass, Jaufenpass, Karerpass, Penser Joch, Stilfser Joch, Reschen, Furkel-und Nigerpass sowie Brenner, Taufers im Münstertal und Reschen am See).14 Streifen waren im Einsatz – insgesamt 30 Beamte der Staatspolizei , der Carabinieri, der Straßenpolizei und der Gemeindepolizei. An den Kontrollstellen hielten die Ermittler insgesamt 210 Fahrzeuge – davon 56 Motorräder – auf und identifizierten 256 Personen.Insgesamt wurden 14 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt, die meisten davon wegen nicht durchgeführter Hauptuntersuchung.