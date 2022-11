Internationale Anerkennung für Forschungstätigkeit im Südtiroler Sanitätsbetrieb

Verleihung des Publikationspreises, von links: Klaus Eisendle, Moritz Felcht. - Foto: © SABES

„Eine große Ehre für mich“

Immer wieder bestätigen internationale Anerkennungen der Forschungstätigkeiten in den unterschiedlichen klinischen Bereichen den hohen Qualitätsstandard in Südtirols Krankenhäusern.So hat etwa der Primar der Abteilung Dermatologie des Landeskrankenhauses Bozen, Klaus Eisendle, in den vergangenen Monaten mehrere Ehrungen im Bereich Forschung erhalten.Für seine Forschung wurde Primar Eisendle der Publikationspreis 2022 der Deutschen Gesellschaft für Dermatochirugie in Leipzig verliehen. Dazu wurde Eisendle zum Ehrenmitgliedglied – „Honorary Member“ der Baltischen Gesellschaft für Dermatovenerologie in Riga sowie zum Gastprofessor an der Medizinischen Fakultät der Riga Stradins Universität in Lettland ernannt.Zudem wurde Eisendle von der europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie (EADV) zum Editor im Bereich Chirurgie des Journals der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie (JEADV) berufen.Das JEADV ist mit 9.2 Impakt-Faktoren das viertbeste wissenschaftliche Journal für Haut- und Geschlechtskrankheiten weltweit, von 69 international gelisteten wissenschaftlichen dermatologischen Journalen.Klaus Eisendle: „Dies alles ist eine große Ehre für mich und zeigt, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb im internationalen Vergleich – sowohl klinisch als auch wissenschaftlich – hervorragende Leistungen erbringt. Ich bedanke mich beim Südtiroler Sanitätsbetrieb für die jahrelange Unterstützung in Klinik und Forschung.“