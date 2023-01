Investitionen im Sozialbereich: Ansuchen bis 31. Jänner einreichen

Das Land Südtirol unterstützt Körperschaften ohne Gewinnabsicht sowie Sozialgenossenschaften des Typs A und B in ihrer Tätigkeit. Ab sofort bis einschließlich 31. Jänner 2023, 12 Uhr (bei händischer Abgabe) können Beitragsansuchen für Investitionen eingereicht werden. Das Rundschreiben und die Vordrucke sind auf der Webseite des Landes beziehungsweise auf der entsprechenden Unterseite verfügbar.Die Ansuchen um Zuschüsse für die Investitionen sind in den Ämtern der Landesabteilung Soziales in der Bozner Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1 einzureichen. Für die verschiedenen Bereiche sind folgende Ämter die Anlaufstellen.Ansprechpartnerin für Tätigkeiten im Bereich Frauen in Schwierigkeiten ist Alessia Brunetti (Tel. 0471 418 235 - [email protected] ), für den Bereich Kinder- und Jugendschutz wendet man sich bitte an Edith Vikoler (Tel. 0471 418 233 - [email protected] ), Ansprechpartnerin für den Bereich Soziale Inklusion ist Kathrin Lintner (Tel. 0471 418 239 - [email protected] ), für den Bereich Soziale Inklusion öffentliche Körperschaften ist Claudia Pratzer (Tel. 0471 418 241 - [email protected] ) die Ansprechpartnerin.Ansprechpartnerin für den Bereich Senioren/Investitionen ist Doris Lanznaster (Tel. 0471 418 258 - [email protected] ).Ansprechpartner für den Bereich Behinderung, Sozialpsychiatrie und Abhängigkeitserkrankungen ist Hubert Morandell (Tel. 0471 418278 - [email protected] ).