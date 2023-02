Warum ist die Feinstaubbelastung in Südtirol derzeit so hoch?

Luca Verdi ist der Amtsdirektor des Labors für Luftanalysen und Strahlenschutz. - Foto: © DLife

Luca Verdi: Zu Feinstaub zählt man Staub, der in der Luft schwebt und etwas kleiner als 10 Mikrometer ist. Im Gegensatz zum groben Staub, der größer als 10 Mikrometer ist, kann Feinstaub in die Lunge eindringen und somit auch schädlich für unsere Gesundheit werden.Verdi: Die Werte sind zurzeit so hoch, da die Inversionslage recht stabil ist und somit kaum eine Durchmischung der Luftschichten stattfinden kann. Der Feinstaub hierzulande dringt großteils von Süden, genauer gesagt von der Poebene aus, langsam Richtung Norden hin zu uns.Verdi: Die erhöhten Feinstaubwerte sind nichts Außergewöhnliches, allerdings bleiben sie zurzeit etwas länger bestehen als üblicherweise. Dass der Wert 3 bis 4 Tage lang hintereinander überschritten wird, ist definitiv keine Seltenheit. Momentan sind wir aber schon bei 7 Tagen – dies ist unüblich. Der Normalwert wird allerdings nur knapp überschritten und ist nicht um Welten höher. Man muss sich somit keine Sorgen um die Gesundheit machen. Gesundheitliche Folgen drohen nur, wenn die Werte für längere Zeit hoch bleiben. Wegen ein paar Tagen in Folge mit leicht erhöhten Werten muss man sich keine Sorgen machen.Verdi: Der normale Feinstaubwert liegt unter 50 Mikrogramm pro Kubikmeter (mg/m³). Zurzeit beträgt er über 60 mg/m³, bei manchen Messstationen sogar über 70 mg/m³.Verdi: Die Inversion muss sich lösen, das heißt, es braucht windiges Wetter. Der Wind kann die Werte in kurzer Zeit aufs Minimum bringen. Ein Nordföhn wäre sehr wirkungsvoll, dieser könnte uns bereits dieses Wochenende erreichen.