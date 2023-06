Italien feiert Tag der Republik

Die „Frecce Tricolori“ am Himmel über Rom. - Foto: © ANSA / CLAUDIO PERI

Staatspräsident Sergio Mattarella begrüßt Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. - Foto: © ANSA / CLAUDIO PERI

Im Beisein von Staatspräsident Sergio Mattarella marschierten rund 6000 Angehörige aller Waffengattungen unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen vom Kolosseum bis zur Piazza Venezia im Herzen der Hauptstadt. Unter Applaus der Zuschauer zogen Truppeneinheiten verschiedener Divisionen und Panzer des Heeres an Mattarella, Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Verteidigungsminister Guido Crosetto vorbei.In einer Botschaft an die Streitkräfte erinnerte Mattarella in seiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber an die im Kampf um das republikanische Regierungssystem gebrachten Opfer. Er legte einen Kranz am „Altar des Vaterlandes“ nieder, wo der Gefallenen für Heimat, Freiheit und Frieden gedacht wurde. Die Flugzeugstaffel „Frecce Tricolori“ ließ Italiens Nationalfarben Grün, Weiß und Rot am Himmel erscheinen.„Die italienische Republik ist zusammen mit der internationalen Gemeinschaft fest entschlossen, sich der Aggression der russischen Föderation gegen das ukrainische Volk zu widersetzen. Italien ist fest entschlossen, die Freiheit, territoriale Integrität und Unabhängigkeit der Ukraine zu verteidigen, damit es keine Zukunft gibt, in der die Kraft des Rechts durch das Recht des Stärkeren ersetzt wird. Eine geordnete internationale Gemeinschaft kann sich nur auf die Achtung dieser Grundsätze stützen“, so Mattarella in einer Botschaft an den Chef des Verteidigungsstabs, Admiral Giuseppe Cavo Dragone.Der Ausblick einer integrierten europäischen Verteidigung sei die neue Herausforderung, die auf die Streitkräfte warte. Diese seien bei den Friedens- und Sicherheitsmissionen im Dienste des Gemeinwohls von ausschlaggebender Bedeutung, sagte der italienische Präsident.Am 2. Juni feiert Italien die Gründung der Republik im Jahr 1946. Am 2. Juni 1946 entschieden sich die Italiener per Referendum für die Republik und setzten damit der Monarchie des Königshauses Savoyen ein Ende. Bei dem Referendum durften erstmals auch Frauen abstimmen. Ihre Stimmen gelten als entscheidend für den Weg in die Republik.