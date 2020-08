Italien: Mehr Neuinfektionen bei deutlich mehr Tests

Die gute Nachricht vorne weg: Binnen 24 Stunden konnten in Italien 364 Menschen für geheilt erklärt werden. Damit stieg die Zahl der nach einer Infektion Genesenen auf 204.506.Abzüglich der Geheilten sowie der 7 am Mittwoch verzeichneten Todesfälle beläuft sich die Zahl der aktuell mit dem Virus Infizierten auf insgesamt 15.360.Davon befinden sich 14.428 in Heimquarantäne. 866 werden hingegen auf den Normalstationen der Krankenhäuser behandelt ( 23 mehr im Vergleich zum Vortag), 66 bedürfen einer Intensivbetreuung (8 mehr im Vergleich zum Vortag).Die meisten Neuansteckungen binnen 24 Stunden wurden in der Lombardei (+91) sowie in der Emilia-Romagna (+76) gezählt.

stol/ansa