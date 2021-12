Italien: Omikron-Fälle verdoppeln sich alle 2 Tage

In Italien nimmt der Anteil an Omikron-Infektionen rasant zu. Eine vorläufige Untersuchung des Iss ergab, dass inzwischen rund 28 Prozent der Corona-Neuinfektionen auf die Omikron-Variante zurückzuführen seien. Die Verdopplungszeit der Omikron-Fälle beträgt laut den Untersuchungsergebnissen 2 Tage.Die Untersuchung ist auf etwa 2000 Coronatests aus 18 italienischen Regionen basiert. Laut Iss gäbe es deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen.„Auch wenn es sich hierbei nur um vorläufige Ergebnisse handelt, zeigt die Untersuchung, mit welcher enormen Geschwindigkeit sich die Variante verbreitet. In Kürze dürfte sie auch in Italien die vorherrschende Virusvariante sein, wie es in anderen Ländern bereits geschehen ist“, erklärt der Präsident des Iss, Silvio Brusaferro.„Unsere Waffen im Kampf gegen das Virus sind die Impfung – entscheidend ist das Boostern – sowie die Einhaltung der Hygiene- und Abstandregeln sowie die Vermeidung von Menschenansammlungen. So können wir der Ausbreitung von Omikron Einhalt gebieten“, so Brusaferro weiter.

pho