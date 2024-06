Italien will Wartelisten im Gesundheitswesen verkürzen

Managern droht Suspendierung

Untersuchungen können bei Bedarf auch an Wochenenden stattfinden. Vorgesehen ist die Einrichtung eines nationalen Registers, bei dem die Bürger Unzulänglichkeiten und Probleme im Gesundheitsdienst melden können.Die Beschäftigten im Gesundheitswesen, die Überstunden machen, um die Wartelisten abzubauen, erhalten eine Erhöhung ihres Stundenlohns um 20 Prozent. Die Besteuerung der Überstunden wird auf 15 Prozent gesenkt. Das Dekret sieht außerdem 100 Millionen Euro für Krankenhäuser vor, die Spezialisten einstellen, um die Wartelisten zu verkürzen.Die Regionalregierungen werden den Managern der Gesundheitsagenturen jährliche Zielvorgaben für die Wartelisten vorlegen, und diejenigen, die diese nicht einhalten, riskieren eine 12-monatige Suspendierung. Die Manager im regionalen Gesundheitssystem sollen die Möglichkeit haben, Assistenzärzte, die sich in der Ausbildung zum Facharzt befinden, für bis zu 10 Stunden pro Woche einzusetzen, um zum Abbau der Wartelisten beizutragen.„Heute haben wir wichtige Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsversorgung verabschiedet. Wir hatten den Bürgern versprochen, dass wir uns mit 2 Problemen befassen würden, die in der Vergangenheit nie wirksam angegangen wurden: der Beseitigung der Wartelisten und dem chronischen Mangel an Ärzten und Gesundheitspersonal, heute haben wir es getan“, so Meloni.