Italiener nach 30 Jahren unschuldig im Gefängnis wieder frei

Foto: © ANSA / ANSA/GARANTE DETENUTI IRENE TEST

Freispruch unter Tränen

Ein Berufungsgericht sprach den heute 58 Jahre alten Beniamino Zuncheddu am Freitagabend in Rom von allen Vorwürfen frei. Die Richter hoben die Verurteilung zu lebenslanger Haft auf, weil der Hirte „das Verbrechen nicht begangen hat“.Zuncheddu sagte nach dem Freispruch: „Das ist das Ende eines Alptraums.“ Der Schäfer war von einer früheren Instanz für schuldig befunden worden, im Jänner 1991 in den Bergen Sardiniens 3 andere Männer umgebracht zu haben: Den Besitzer eines Bauernhofs, dessen Sohn und einen anderen Hirten.Grundlage dafür war die Aussage eines weiteren Mannes, der bei dem Überfall schwer verletzt worden war. Dieser hatte zunächst behauptet, den Angreifer nicht erkannt zu haben, auf Druck der Polizei seine Aussage dann aber geändert und Zuncheddu belastet. Nun kehrte er zu seiner ursprünglichen Version zurück.Der Freispruch wurde im Gerichtssaal von Familie und Freunden des Schäfers mit Applaus zur Kenntnis genommen. Es flossen aber auch Tränen. Zuncheddu saß wegen des Fehlurteils insgesamt mehr als 32 Jahre in Haft. Er soll nun eine Entschädigung bekommen.