Eine Neuansteckung gab es an der Grundschule „Don Milani“ in Bozen.Die betroffene Klasse befindet sich bis 22. Jänner in Quarantäne.2 weitere Klassen in Bozen werden in Quarantäne überstellt, eine davon in der Grundschule „Longon“, die andere in der Mittelschule „Archimede“.

lpa