Italienisches Kriegsschiff fängt 2 Drohnen im Roten Meer ab

Mission soll zivile Handelsschiffe schützen

Italien nimmt an dem EU-Marineeinsatz „Aspides“ im Roten Meer teil, durch den die Handelsschifffahrt vor Angriffen der Houthi-Rebellen im Jemen geschützt werden soll.Verteidigungsminister Guido Crosetto prangerte zuletzt die „terroristischen Angriffe“ der Houthi-Rebellen an und bezeichnete sie als schwere Verletzung des Völkerrechts. Außenminister Antonio Tajani lobte die Marine, die „die freie Schifffahrt verteidigt“.Die Marinemission „Aspides“ soll zivile Handelsschiffe vor Angriffen der Houthi-Rebellen schützen, die den westlichen Teil des Jemen beherrschen. Acht EU-Staaten beteiligen sich mit Kriegsschiffen, die auf die Abwehr von Raketen und Drohnen ausgelegt sind, an der Mission. Italien stellt den taktischen Einsatzkommandanten auf See an Bord des Zerstörers „Caio Duilio“.Das Einsatzgebiet umfasst die Meerenge von Bab al-Mandab und die Straße von Hormuz sowie die internationalen Gewässer im Roten Meer, im Golf von Aden, im Arabischen Meer, im Golf von Oman sowie im Persischen Golf.