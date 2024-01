Jägerbiathlon in Ridnaun: Laufen, schießen, feiern

Für mehr als 200 Teilnehmer aus dem gesamten Alpenraum ist der Jägerbiathlon in Ridnaun ein beliebter Fixtermin im Kalender. Aus Südtirol, dem gesamten oberitalienischen Raum, aus Österreich, der Schweiz und Deutschland reisen sie an, um sich auf Langlaufskiern und am Schießstand zu messen.3 Runden zu je 1,5 Kilometern müssen absolviert werden, dazu 2 Schießeinlagen. Mit Gewehren des Kalibers 22 Einzellader werden auf einer Distanz von 50 Metern jeweils 5 Schüsse liegend bzw. stehend am Stock angestrichen auf die große Biathlonscheibe (Durchmesser 11,5 Zentimeter) abgegeben. Wie bei jedem Biathlonrennen kommt es auch hier sowohl auf Treffsicherheit als auch auf gute Kondition und schnelle Skier an.Wer sich lieber Schneeschuhe an die Füße schnallt, für den ist die Ciaspolata erneut ein willkommener Zusatzwettbewerb. Ein Rundkurs von 500 Metern muss dreimal gelaufen werden, dazwischen werden 2 Schießeinlagen absolviert. Anders als beim Jägerbiathlon gewinnt hier jedoch nicht der schnellste Teilnehmer, sondern der Sieger wird über eine Mittelzeitwertung ermittelt.