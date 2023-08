Das Kalb steckte fest. - Foto: © FFW Jenesien

Die Wehrleute bei der Rettungsaktion. - Foto: © FFW Jenesien

Anschließend wurde das Kalb gereinigt. - Foto: © FFW Jenesien

Der Alarm ging um 9.51 Uhr bei der Feuerwehr ein. Sofort rückten die Wehrleute aus.Das Kalb war aus ungeklärter Ursache in die Güllegrube gestürzt. Es steckte bis zum Hals in der Gülle und drohte zu ertrinken.Mit Atemschutzgeräten und besonderem Anzug stiegen die Wehrleute der Feuerwehr Jenesien mit einer Leiter in die Güllegrube und befreiten das Kalb. Anschließend wurde es mit dem Feuerwehrschlauch sauber gemacht.Das Kalb blieb unverletzt.