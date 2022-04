Josefsheim in Tisens: „Es gibt keine Vereinbarung zur Schließung“

Sepp Haller ist der Direktor der Pflegeeinrichtungen der Schwestern des Deutschen Ordens. - Foto: © Denny Staschitz

Sepp Haller: Von einer solchen Vereinbarung habe ich keine Kenntnis. Ich war bei allen Verhandlungsgesprächen, bei denen es um unsere Heime ging, mit dabei, aber die Schließung des Josefsheims in Tisens war nie ein Thema. Es gibt aber einen einstimmigen Beschluss der Landesregierung vom 20. Oktober 2020.Haller: Nein. Es gibt eine Vereinbarung mit der Stadt Bozen, und in diesem Zusammenhang den einstimmigen Beschluss Nr. 801 der Landesregierung vom 20. Oktober 2020. Die Vereinbarung und der Regierungsbeschluss besagen, dass in den Pflegeeinrichtungen der Schwestern des Deutschen Ordens, insbesondere in den Heimen St. Josef in Tisens mit 41 Pflegebetten und St. Anna in Lana mit 46 Pflegebetten, in Zukunft 75 Pflegebetten zur Unterbringung von Bürgern aus der Stadtgemeinde Bozen zur Verfügung stehen sollen. Dieser Beschluss sagt wohl alles aus. Ich verstehe es deshalb nicht, warum 2021 die Anzahl der Pflegebetten des Josefsheims in Tisens von 41 auf 29 reduziert wurden.Haller: Im Tisner Heim gab es einmal sogar 55 Pflegebetten, die Anzahl wurde dann auf 41 reduziert. Die Größe und Beschaffenheit des Hauses sind also auf mehr als 50 Plätze ausgerichtet. Die Kosten für Miete, Instandhaltung, Heizung und vieles mehr bleiben aber gleich, egal ob 55, 41 oder 29 Personen untergebracht sind. Mit 29 Betten fehlen uns aber Einnahmen, um das Heim wirtschaftlich führen zu können. Und ich kenne auch kleine Heime, die organisatorisch und ökonomisch sehr gefordert sind, um über die Runden zu kommen.Haller: 2020 und im Vorjahr sind wir von Corona immer verschont geblieben, erst heuer hatten wir infizierte Heimgäste. Dazu beigetragen haben ein wenig Glück und das große Engagement unseres Teams um Pflegedienstleiterin Astrid Mores. Bezüglich der Standards empfehle ich, dass sich Politiker und Landesverwaltung einmal vor Ort bei den Menschen, die im Heim leben und arbeiten, ein Bild machen sollen. Dann würden sie erkennen, dass Betreuung und Pflege gewährleistet sind, und dass das Heim mit 41 Betten sicherlich noch einige Jahre offen bleiben könnte.Haller: Die Warteliste des Tisner Heims und des Pflegeheims St. Josef in Völlan umfasst derzeit insgesamt 325 Personen, die auf ihre Aufnahme warten. Zudem gibt es 25 Anträge um Aufnahme, die erst bearbeitet werden müssen. Eine Reduzierung der Betten ist somit nicht nachvollziehbar.Haller: Ja, auf jeden Fall. Die Heimgäste des Seniorenwohnheims St. Josef in Tisens werden am 4. und 5. April nach Völlan bzw. Meran umziehen. Leider!