Jugendliche stirbt, nachdem sie „veganes“ Tiramisu gegessen hat

Nach 10 Tagen im Koma starb die junge Frau vermutlich an den Folgen eines „veganen“ Tiramisus. Sie war am 26. Jänner mit ihrem Partner im Zentrum von Mailand in einem veganen Lokal essen. Als Nachspeise aß sie ein „veganes“ Tiramisu. Kurz danach wurde ihr übel und sie musste in das Krankenhaus gebracht werden.Das „vegane“ Tiramisu könnte ersten Informationen zufolge nicht vegan gewesen sein und Milch-Proteine enthalten haben, auf die die 20-Jährige allergisch war.Gegen 4 Personen wird jetzt unter anderem wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die Carabinieri führen Proben durch, um zu sehen, ob das Tiramisu vegan war. Die Süßspeise wurde in der Zwischenzeit aus dem Sortiment des Lokals genommen.