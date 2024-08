Jugendlicher nach Sturz mit Mountainbike in Lebensgefahr

Am Samstagnachmittag ereignete sich in Matsch ein schwerer Unfall , als ein Jugendlicher (Jahrgang 2005) bei einer Mountainbike-Fahrt stürzte. Der Unfall geschah gegen 17 Uhr, als der junge Mann auf einem steilen Abschnitt der Straße ins Rutschen geriet. In einer gefährlichen Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, überschlug sich und stürzte auf die asphaltierte Straße. Dabei zog sich der Jugendliche schwerste Kopfverletzungen zu.Die sofort alarmierten Rettungskräfte trafen schnell ein, und der Notarzthubschrauber Pelikan 3 wurde zur Unfallstelle geschickt. Vor Ort musste der Jugendliche, der sich in einem kritischen Zustand befand, notfallmedizinisch versorgt und intubiert werden. Im Anschluss wurde er in das Bozner Krankenhaus geflogen.Die Carabinieri leiteten eine Untersuchung ein, um die genauen Ursachen des Unfalls zu ermitteln. Auch die Freiwillige Feuerwehr von Matsch war vor Ort.