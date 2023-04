Jung und alt: 2 mutmaßliche Drogendealer in Bozen angezeigt

Anlässlich der bevorstehenden Osterfeiertage hatte die Anti-Drogen-Abteilung der Staatspolizei Bozen ihre Kontrollen in der Landeshauptstadt verschärft – unter anderem im Don-Bosco-Viertel.Die Beamten hatten mehrere Hinweise erhalten, dass sich ein 28-jähriger Mann, in der Zone als Kellner in einem Hotel tätig, verdächtig verhalte.Aus diesem Grund wurde er auf dem Weg zur Arbeit von den Ordnungshütern angehalten und kontrolliert, wobei mehrere bereits gedrehte und verpackte Joints zum Vorschein kamen. Im Fahrzeug des Mannes wurden zudem 20 Gramm Haschisch – bereits portioniert – gefunden.In seiner Wohnung fanden die Polizisten schließlich noch 150 Gramm Marihuana sowie Verpackungsmaterial. Der 28-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.Ebenfalls eine Anzeige auf freiem Fuß kassierte ein 70-jähriger Pensionist. Mehrere Personen hatten den Staatsbeamten gemeldet, dass sich der Mann auffällig oft in Gesellschaft mit Rauschgiftkonsumenten befinde.Daraufhin behielten die Polizisten den Mann im Auge, bis schließlich tatsächlich ein verdächtiger „Austausch“ mit einer anderen Person beobachtet wurde.Bei einer gemeinsam mit der Hundestaffel der Finanzpolizei Bozen durchgeführten Kontrolle kamen schließlich 2 Dosen Kokain zum Vorschein. In der Wohnung des 70-Jährigen fanden sie weitere 35 Gramm Kokain, außerdem 2 Präzisionswaagen und 6500 Euro Bargeld, vermutlich Einnahmen aus dem Verkauf der Drogen.