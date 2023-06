Junger Trentiner stirbt bei Unfall in Australien

Der Unfall ereignete sich am Freitag: Ersten Informationen zufolge kam es in der Nähe der Stadt Perth zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.Der 23-jährige Jacopo Martini aus Sarnonico verlor dabei sein Leben. Ein junger Mann aus Romeno, der 24-jährige Luca Calliari, verletzte sich erheblich. 2 weitere Fahrzeuginsassen, die mit den beiden unterwegs warten, verletzten sich ebenfalls.Die beiden waren im Jänner nach Australien gekommen, um Arbeitserfahrungen in einem landwirtschaftlichen Betrieb zu sammeln. Auch Jacopos Bruder Giuseppe befindet sich in Australien, er war nicht in den Unfall verwickelt.