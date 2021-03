Junior Research Award Südtirol 2021: Jetzt bewerben!

Mit dem Forschungspreis „Junior Research Award Südtirol/Alto Adige“ fördert das Land Südtirol junge Forschende zu Beginn ihrer Laufbahn (Junior Researcher). Unterstützt werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich in ihrem Wissenschaftsbereich bereits hervorgetan haben und von denen zu erwarten ist, dass sie aufgrund ihres Engagements auch in Zukunft wissenschaftliche Erfolge erzielen werden.Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass das erste Forschungsdoktorat (PhD) oder der gleichwertige Studientitel zum Bewerbungszeitpunkt nicht mehr als 8 Jahren alt ist. Zudem muss der Kandidat oder die Kandidatin seitdem in der Forschung, entweder der Grundlagen- oder der angewandten Forschung, tätig sein.Bewerberinnen und Bewerber müssen zudem mindestens 2 der folgenden 3 Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen eine Oberschule in Südtirol abgeschlossen haben (a), seit mindestens 2 Jahren an einer Südtiroler Forschungseinrichtung tätig sein oder in den letzten Jahren mindestens 2 Jahre lang an einer Südtiroler Forschungseinrichtung gearbeitet haben (b)und an einem Thema forschen, das für Südtirol von besonderer Bedeutung ist (c).Der Wissenschaftspreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Er wird im Zweijahresrhythmus verliehen, und jeweils in den ungeraden Jahren. Die Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die am Anfang ihrer Karriere stehen, soll dazu beitragen, Kapazitäten und Kompetenzen im Bereich der wissenschaftlichen Forschung im Land weiter auszubauen.Die Preisanträge werden von einer siebenköpfigen Jury aus Vertretenden der Freien Universität Bozen, von Eurac Research, des Versuchszentrums Laimburg, der Universitäten von Innsbruck und Trient, von Fraunhofer Italia sowie von CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) geprüft. Die Jury wird aber nicht nur eine Preisträgerin oder einen Preisträger vorschlagen, sondern auch zwei weiteren Finalistinnen und Finalisten, die ehrenvoll erwähnt und mit je 7500 Euro honoriert werden können. Insgesamt stehen für den Preis also 25.000 Euro zur Verfügung.Bewerbungen sind durch Selbstantrag oder durch eine dritte Person an das Landesamt für Wissenschaft und Forschung zu richten. Anträge samt all der vorgesehen Anlagen müssen dort bis spätestens 31. Juli 2021 (15 Uhr) eingegangen sein. Weitere Informationen und Formulare gibt es auf den Landeswebseiten unter http://www.provinz.bz.it/junior-award.Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger des ehamligen „Südtiroler Forschungspreises“ sind: Barbara Beikircher (2013), Evelyn Kusstatscher (2014), Christian Fuchsberger (2017) und Erwin Rauch (2019).

lpa