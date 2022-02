Kälteste Nacht des Winters liegt hinter uns

„Eine eisige Nacht liegt hinter uns mit den bisher tiefsten Temperaturen in diesem Winter“, schreibt Landeswettermeteorologe Dieter Peterlin.Minus 20 Grad wurden an der Wetterstation in St. Jakob in Pfitsch gemessen und damit „noch ein Spur kälter als am 7. Jänner mit minus 19,9 Grad“, so Peterlin.So langsam wird es aber wieder etwas milder: „Morgen früh ist es noch ähnlich kalt, doch danach schwächt sich der Frost ab“, sagt der Landeswettermeteorologe.

