Kalabrien: 57-jährige Südtirolerin stirbt bei Bootsunglück

Das Bootsunglück in Kalabrien, bei dem eine 57-jährige Südtirolerin ums Leben kam, soll sich bereits am Donnerstag in der Nähe der Küste von Zambrone zugetragen haben, das berichtet das Tagblatt Dolomiten am heutigen Samstag.Die 57-Jährige soll von einem Boot gefallen und in der Folge von einem anderen Wasserfahrzeug überfahren worden sein. Für die Südtirolerin kam jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Die Behörden haben nun die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Eine Autopsie soll die genaue Todesursache klären.