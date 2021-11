Kalt und windig: Bis zu minus 22 Grad am Montagabend

Wer an solchen Abenden in den Höhen ohne geeignete Kleidung unterwegs sei, der riskiere Erfrierungen. Schmalzl erklärt auch, warum der Hauch des Winds so eisig ist:„Der Wind sorgt dafür, dass die warme Luftschicht an der Hautoberfläche weggeblasen wird. Bei anhaltendem Wind führt dies zu einem kontinuierlichen Auskühlen der Haut, unser natürliches Wärmepolster verschwindet.“Je niedriger die Temperatur, je höher die Windgeschwindigkeit, desto größer ist auch der so genannte „Windchill-Effekt“, der den Unterschied zwischen der gemessenen Temperatur und der gefühlten Temperatur beschreibt.

