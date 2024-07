Kalterer See: Rund 80-jähriger Urlauber beinahe ertrunken

Der Urlauber war im Bereich Klughammer am Ostufer des Kalterer See schwimmen, als er plötzlich unterging. Er wurde von Ersthelfern sofort an Land gezogen und erfolgreich reanimiert.In der Zwischenzeit war das herbeigerufenen Notarztteam zur Stelle, das vom Notarzthubschrauber Pelikan 1 im Uferbereich abgeseilt werden musste.Dank der guten Vorarbeit konnte der Mann stabilisiert und mit dem Pelikan 1 ins Bozner Krankenhaus geflogen. Der Zustand des Mannes soll stabil sein, er ist nicht in Lebensgefahr.