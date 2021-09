Kaltern: 18-Jähriger sorgt für Angst und Schrecken

Wie die Carabinieri in einer Presseaussendung am Samstag mitteilen, geht eine Reihe von Straftaten auf das Konto des Jugendlichen aus Kaltern.Der 18-Jährige war aufgrund der Delikte – unter anderem Diebstahl, Körperverletzung, Drohungen, Raubüberfälle – bereits im Juli für 20 Tage im Gefängnis.Nun setzte es für den vorbestraften Jugendlichen einen weiteren Haftbefehl, da er weiterhin seinen kriminellen Aktivitäten nachging. Derzeit werden ihm 3 Raubüberfälle, 2 Diebstähle, eine Drohung sowie Stalking zur Last gelegt.Unter anderem soll der 18-Jährige Anfang September einen jungen Eppaner 80 Euro entwendet haben. Anschließend soll er mit einem Messer bewaffnet diesen zum Geldautomaten begleitet haben, um noch mehr zu erbeuten. Jedoch erinnerte sich das Opfer nicht an das Passwort.Auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Bozen und Kaltern versetzte der Jugendliche andere Personen in seinem Alter immer wieder in Angst und Schrecken, vor allem in nächtlichen Stunden. Unter anderem soll es dabei zu Drohungen und Diebstählen gekommen sein.Aufgrund dieser Delikte klickten nun für den 18-Jährigen erneut die Handschellen. Das wiederholt gewalttätige Verhalten habe zu einer Haftstrafe geführt. Wie die Carabinieri in der Aussendung betonen, sei zu hoffen, dass der Jugendliche nun aus seinen Fehlern lerne.

