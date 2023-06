Kaltern: Frau stürzt am Göllersteig 300 Meter in den Tod

Eine Frau war mit Kollegen am Göllersteig in Kaltern unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache etwa 300 Meter in die Tiefe stürzte.Ihre Freunde setzten umgehend den Notruf ab. Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Bergrettung von Kaltern eilten zur Unfallstelle. Für die Frau kam aber jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen.„Die Frau ist in extrem steiles Gelände abgestürzt. Die Bergung der Leiche war sehr schwierig“, sagt der Rettungsstellenleiter der Bergrettung Kaltern zu STOL. Mittels Seilwinde wurde er an die Unfallstelle abgeseilt. Die Stelle war ausgesetzt und die Einsatzkräfte hatten mit Steinschlag zu kämpfen.Der Ehemann der Frau und weitere Verwandte wurden bereits informiert. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort.Der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Bergrettung, die Carabinieri, die Notfallseelsorge und die Finanzpolizei stehen im Einsatz.