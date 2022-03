Karambolage vor dem Twenty: 4 Autos verwickelt – Stau im Abendverkehr

4 Autos sind am Freitagabend um 18.30 Uhr in der Bozner Galileistraße vor dem Einkaufszentrum „Twenty“ zusammengestoßen: 2 Personen wurden leicht verletzt. An den Autos entstand teilweise erheblicher Schaden.