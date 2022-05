Karersee unter den 3 meistgesuchten Badeorten Italiens auf Street View

Die „Spiaggia delle Due Sorelle“ in Sirolo an der Adria ist auf Platz eins und der Strand von Tuerredda in Teulada auf Sardinien auf Platz 2 der meistgesuchten Badeorte in Italien. Was für viele vielleicht unerwartet klingt, ist, dass der Karersee auf Platz 3 steht.Street View ist ein Dienst von Google, der es ermöglicht, 10 Millionen Ortschaften in 87 Ländern virtuell zu erkunden. Am 29. Mai feiert der Dienst seinen 15-jährigen Geburtstag.