Kastelbell: 33-jähriger Arbeiter gerät unter „Manitou“ – Erheblich verletzt

Passiert ist der Unfall kurz nach 10 Uhr. Der 33-jährige Arbeiter eines Bauunternehmens war mit vielen anderen Arbeitern an der Baustelle des Hotels „Amaril“, als er aus ungeklärter Ursache unter den Baustapler geriet. Sofort wurde Alarm geschlagen.Die Einsatzkräfte rückten sofort aus und versorgten den Arbeiter an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 in das Krankenhaus von Bozen geflogen. Der 33-Jährige erlitt Frakturen am Oberschenkel und am Knöchel.Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 3 und die Carabinieri, die die Ermittlungen aufgenommen haben.