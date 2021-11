Katastrophale Zustände bei Party im Exclusiv: „Einige hatten Todesangst“

Jugendliche, Eltern und Anrainer zeichnen ein erschreckendes Bild von den Zuständen in der Nacht auf gestern im und vor dem „Ex“: Sie berichten von „Jugendlichen mit Blessuren, herumliegenden Partygästen bzw. Betrunkenen, überforderten Carabinieri, hilflosen und Pfefferspray einsetzenden Securitykräften, von Hunderten gefälschten Tickets sowie von fehlenden Kontrollen des Grünen Passes und der Eintrittskarten“. Anrainer klagen auch über Vandalenakte und Lärm.„Viele Jugendliche, die ein Ticket gekauft hatten, wurden einfach nicht in den Club gelassen“, sagt die Mutter. „Im Eingangsbereich warteten Hunderte Leute mit und ohne Ticket und drängten sich nach vorne.“ Zudem sei die Party um 2 Uhr plötzlich zu Ende gewesen, nicht wie angekündigt um 4 Uhr. „Die Partygäste stürmten dann alle zugleich zur Garderobe“, weiß die Mutter. „Viele hatten in dem Chaos große Angst und verließen den Club ohne ihre Jacken und Taschen.“Zahlreiche der betroffenen Jugendlichen machten ihrem Ärger über die verpatzte Party am Montag in den Sozialen Medien Luft und schilderten, was im Club vorgefallen war. Einer von ihnen schrieb am Sonntag auf Instagram: „..Und Leit, de wos ban Ingang ban Zaun waren, sein niedergerennt worden und afn Bodn leimer gelegn....de habn Todesangst ghob und woren ingeklemmt, während olle auigerennt sein....Der Club hot mi es letzte Mal gesehen.“Untragbare Zustände im und vor dem Club bestätigt auch Bürgermeister Harald Stauder: „Es gab zum wiederholten Mal Probleme. Wir werden Betreiber Georg Sanin wieder zu einer Aussprache bitten. Diese Party war schlecht organisiert.“Lizenzrechtlich sei Sanin aber in Ordnung. „Es gab das ganze Wochenende über Klagen von Anrainern“, berichtet Stauder. Georg Sanin verweist auf den externen Veranstalter Wonderland Events: „Ich war bei dieser Party nur für die Getränke zuständig. Die gesamte Organisation samt Ticketverkauf lief über den externen Veranstalter.“ Den Reinerlös aus dem Getränkeverkauf müsse er nun zum Beheben von angerichteten Schäden ausgeben, sagt Sanin. Er habe genau darauf geachtet, dass sich im Club nur die laut Lizenz erlaubten, etwa 850 Personen aufgehalten hätten.Der externe Veranstalter, K.T. von Wonderland Events, hat sich am Dienstag bei STOL gemeldet und einige Dinge klargestellt. Er habe bereits seinen Anwalt eingeschaltet und sei dabei, alle verkauften Tickets zu überprüfen.Dass Sanin ihm für das „Schlamassel“ nun den Schwarzen Peter zuschiebt, sei einfach nicht in Ordnung, so K.T. gegenüber STOL. Er sei lediglich für das Ticketing, die Promotion und das Line Up (DJ) verantwortlich gewesen, die Anzahl der zu verkaufenden Tickets hat der Betreiber vom Exklusiv Club, Georg Sanin, und nicht er selbst bestimmt. Personal wie Kassenpersonal, Security, Barpersonal usw. unterliegt zu 100 Prozent der Verantwortung des Besitzers vom Exklusiv Club. Auch die finale Entscheidung die Türen aus Sicherheitsgründen zu schließen und niemanden mehr hineinzulassen wurde vom Betreiber des Lokals beschlossen. „ Die Schließung der Türen führte dazu, dass dann die Jugendlichen, die ein Ticket besaßen, aber nicht mehr eingelassen wurden, gegen die Türen drängten und diese auch eintraten, was dann verständlicherweise zu Chaos führte“, so K.T. „Ich will eine Mitschuld nicht gänzlich abwälzen, aber für viele Sachen, die am Sonntag passiert sind, kann nicht ich verantwortlich gemacht werden.“Hier das ganze Statement im Wortlaut.„Der Exklusiv Club hat sich öffentlich von sämtlichen Problemen im Zusammenhang mit Tickets distanziert und mitgeteilt, dass wir von Wonderland Events für die Ticketrückerstattung verantwortlich sind und dazu stehen wir auch. Wir möchten an dieser Stelle aber auch klar stellen, dass wir lediglich für das Ticketing, die Promotion und das Line Up verantwortlich waren und sind. Personal wie Kassenpersonal, Security, Barpersonal usw. unterliegt zu 100 Prozent der Verantwortung des Besitzers vom Exklusiv Club. Auch die finale Entscheidung die Türen aus Sicherheitsgründen zu schließen und niemanden mehr hineinzulassen wurde vom Betreiber des Lokals beschlossen.“Hier die ganze Erklärung samt Entschuldigung des externen Veranstalters:Nun dürften sich die Carabinieri mit diesem Fall beschäftigen, die erst dieser Tage einen brutalen Überfall vor dem „Exclusiv Club“ aufgeklärt haben.

fm/vs