Kein Auskommen mit Ihrer Rente? Sagen Sie Ihre Meinung

Mit dem neuen Jahr startet auf STOL eine neue Rubrik: „Meinungen unserer Leser“. Die erste Ausgabe widmet sich dem Thema „Kleine Rente, große Schwierigkeiten“.Immer mehr Rentner – besonders Bezieher der Mindestrente – wissen nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen: Konsumgüter sind weit über 10 Prozent teurer geworden; die Renten wurden hingegen um maximal 7,3 Prozent erhöht. Immer mehr Senioren sind auf Sozialleistungen angewiesen.Wie sehen Sie das? Geht es Ihnen auch so oder kennen Sie jemanden, dessen Rente nicht mehr bis zum Monatsende reicht? Welche Erfahrungen haben Sie mit der Rentenaufbesserung gemacht? Was ärgert Sie? Wofür sind Sie dankbar? Haben Sie Vorschläge, was geändert werden müsste, um den Senioren auch in Zukunft einen würdevollen Lebensabend zu garantieren?Der Redaktion zugesandte Leserzuschriften dürfen die vorgegebene Länge von 1200 Anschlägen (einschließlich Leerzeichen) nicht überschreiten. Damit eine Zuschrift in dieser Rubrik veröffentlicht werden kann, muss außerdem die vollständige Adresse und Telefonnummer des Schreibers angegeben werden. Selbstverständlich können Sie Ihrem Beitrag auch ein aktuelles Foto von Ihnen beilegen, das wir ebenfalls gerne veröffentlichen werden.Zuschriften müssen sich auf das Thema beziehen und sich inhaltlich und sachlich damit befassen. Bitte bleiben Sie höflich im Ton. Beiträge, die gegen geltende Gesetze verstoßen, werden nicht veröffentlicht.