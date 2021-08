(Keine) Angst vor Zecken!?

2 gefährlichen Infektionskrankheiten kann die Zecke auf den Menschen übertragen: Die Lyme-Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Hirnhautentzündung).Die Borreliose ist die häufigste von Zecken übertragene Krankheit. Wird die Borreliose früh erkannt, kann sie in der Regel mit Antibiotika behandelt werden. Unbehandelt kann die Borreliose zu bleibenden Beeinträchtigungen führen. Auch die FSME ist sehr gefährlich und kann im schlimmsten Fall eine lebensgefährliche Hirnhautentzündung auslösen. Wie berichtet , gab es dieses Jahr bereits 5 Fälle von FSME (Frühsommer-Meningoenzephalytis) in Südtirol. Das besorgniserregende: Zecken, die FSME-Viren übertragen, breiten sich in Südtirol auf immer höher gelegene Gebiete aus. Zum Schutz vor einer FSME-Infektion bietet der Sanitätsbetrieb eine kostenlose Impfung. Sie wird in insgesamt 3 Teilimpfungen innerhalb bestimmter Zeitabstände gemacht. Mit einer Impfdosis allein ist der Schutz nicht gegeben. Eine Auffrischung wird alle 3 bis 5 Jahre empfohlen.Weltweit gibt es 800 verschiedene Zeckenarten, in Südtirol kommt der sogenannte Holzbock am häufigsten vor. Reporter Ivo Zorzi hat alles Wissenswerte zum Thema Zecken in Südtirol recherchiert – auch wie man sich schützt und wie man sie im Fall der Fälle richtig entfernt. Hier das s+ Video dazu.

