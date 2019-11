Keine Behindertentransporte möglich

Die Sozialdienste der Bezirksgemeinschaft Pustertal teilen mit, dass am Montag 18.11.2019, aus Sicherheitsgründen keine Behindertentransporte zu den Einrichtungen durchgeführt werden.





Die Geschützten Werkstätten Mühlen in Taufers, „Biedenegg“ in Toblach und „La Spona“ in Pederoa bleiben am Montag geschlossen. Ebenfalls geschlossen bleibt das Tagespflegeheim „Memory“ in Bruneck.Die Hauspflegedienste sind in allen 4 Sozialsprengeln besetzt und telefonisch erreichbar unter folgenden Rufnummern:0474/5555480474/6783380474/9199990474/524552

stol